Aus: Ausgabe 39/2016

Foto: Bild13/imago

Als Joseph Ratzinger zum ersten Mal vom römischen Balkon aus der Menge zuwinkte, saß ich auf dem Sofa und stillte. 2005 ist für mich nicht das Jahr, in dem wir Papst wurden. Es ist das Jahr, in dem wir zum zweiten Mal Eltern wurden. Das relativiert manches.

Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche beobachtete ich zunächst nur aus den Augenwinkeln. Mit Ende 30 fühlte ich mich resignativ reif genug für die Erkenntnis: Rebellion lohnt sich nicht, also mach deinen Frieden mit der Institution. Die Kirche lag in meinem Leben herum wie das alte Sofakissen, das wir nach dem Umzug vergessen hatten, neu zu beziehen: provinziell, spießig, allenfalls in ironischer Brechung präsentabel, aber liebenswert. Und praktisch, um den Neugeborenen weich zu betten. Rheinischer Gemütskatholizismus eben, der keine Päpste und keine Bischöfe fürs Seelenheil braucht.

Eines Tages schreckte mich Joseph Ratzinger dann doch auf. Es war im September 2011. Bis dahin hatte ich für Christ&Welt sein Wirken mit professioneller Distanz beobachtet. Ich las pflichtbewusst einige Bücher, seine Jesus-Biografie, die »Einführung ins Christentum«, manches zur Liturgie und viele Aufsätze zur Ehe. Das Verb »lesen« stimmt nur für die »Einführung«. Durch die anderen Werke kämpfte ich mich bis ins Kleingedruckte. Auffallend: Der Autor watschte in Fußnoten gern Kollegen ab, während der Haupttext pointenfrei bis monoton dahinfloss. Vieles fand ich unverständlich; aber – da wirkt der Schuldkomplex einer katholischen Kindheit weiter – das hat mit meiner mangelnden theologischen Bildung zu tun. Der Kölner Erzbischof Joachim Meisner pries seinen Freund Ratzinger als »Mozart der Theologie«, das fand ich dann doch beleidigend für den pointensicheren Mozart. Zumindest ist Ratzingers Werkfülle so imposant wie die des Götterlieblings: Wer zu katholischen Themen recherchiert, kommt am Papst-Professor nicht vorbei. Ganz gleich, ob es um Transsexuelle im Priesteramt oder um Saxofon-Soli in der Messe geht, ganz gleich, auf welches Themenfeld die Suche auch führt: Joseph Ratzinger war immer schon da und hat seine Fahne fachmännisch in den Boden gerammt.

Und dann kam dieser Septembertag 2011. Benedikt XVI. war auf Besuch in Deutschland. Bei der Vigil vor Jugendlichen in Freiburg sagte er einen Satz, der mich elektrisierte: »Der Schaden der Kirche kommt nicht von ihren Gegnern, sondern von den lauen Christen.« In diesem Moment beschloss ich, die resignative Reife auf später zu verschieben und eine leidenschaftlich laue Katholikin zu werden. »Mein Gott, der meint ja mich« hieß der erste laue Leitartikel in Christ&Welt. Es war eine Ehrenrettung der ganz normalen Gläubigen, die Waffeln backen auf Pfarrfesten, die Kindergottesdienste organisieren und die mit anpacken, wo es nötig ist. Dieser Papst liebte die geläuterte Dirne hörbar mehr als die ergraute Frauengemeinschaftsfunktionärin. Und das, obwohl er selbst ohne spektakuläres Berufungserlebnis seinen Weg ging. Er feierte in der Predigt die Umkehrer und fand kein freundliches Wort für alle, die sich ihr Leben lang mühen, die stolpern, sich verletzen, aufstehen und ratlos um sich schauen. Gestern war ich Hure, heute bin ich Heilige, und morgen rufe ich der Ohnmacht nahe »Benedetto« auf dem Petersplatz. Dass er dieses Lebensmodell lobte, störte mich nicht. Aber die Verächtlichmachung der anderen, weniger brennenden, die entfachte Widerspruchslust. Unsere Gemeinde war weiß Gott keine Idylle, aber manche Frauen und Männer habe ich dort kennengelernt, von denen ich dachte: Das sind wahre Christen, die tun etwas, ohne viel Aufhebens davon zu machen.

Benedikt dagegen war der Papst des großen Aufhebens. Seine Demutsrhetorik – »einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn«, so viel hatte ich im April 2005 auf dem Sofa gehört – kam mir wie Koketterie vor. Einer, der es vom Professor zum Erzbischof, vom Erzbischof zum Präfekten der Glaubenskongregation und vom Präfekten zum Papst gebracht hat, der sollte ehrlich zugeben: Ich will Macht. Ich will bestimmen, was und wer katholisch ist. Und vor allem: wer nicht.

Die Kleidung des einfachen Arbeiters wurde zusehends prächtiger. Der Pontifex trug Pelzmützchen und Gewänder, die wie Damasttischdecken aussahen. Schwüle machte sich breit. Eine Gruppe von Journalisten, Feuilletonkatholiken genannt, deutete jede Gewand-Spitze kirchenhistorisch, liturgisch und heilsgeschichtlich aus. Und nie fehlte dabei eine Spitze gegen den deutschen »Stuhlkreiskatholizismus«, den »grauen Nörgelton« der Funktionäre, und nie fehlte die Rechnung: viel Geld, wenig Glauben. Da waren sie wieder, die Lauen, die Lieblingsfeinde.

Klar, Gott steht bei Gremiensitzungen selten auf der Anwesenheitsliste, über Positionspapiere mit Titeln wie »Eine neue Sprache finden für den lebendigen Gott im brückenbauenden Miteinander« habe ich selbst oft gespottet. Und trotzdem fühle ich mich den manchmal hilflos Engagierten viel näher als frisch katholisierten Bescheidwissern und Besserglaubern, die immer ein Ratzinger-Zitat auf den Lippen haben. Manche Benedikt-Bejubler sind gewendete Marxisten. In ihrer Häme gegen vermeintlich Links- und Laukatholiken tarnen sie Selbsthass und Autoritätsversessenheit. Lau – das ist für mich ein Katholischsein ohne Ismus am Ende. Ein gelassener Glaube, der sich im Leben beweist und nicht allein im andachtsvollen Knien.

Je lustvoller ich mich mit den Texten Joseph Ratzingers beschäftigte, desto mehr fröstelte mich. Sein Bemühen galt einer sauberen Kirche, Reinheitsmetaphern liebt er. Diese Gedankenarchitektur kann man bestaunen, sie verströmt eine kalte Schönheit. Gedacht ist die blitzblanke Kathedrale für Gott und »den Menschen«. »Der Mensch« an sich – ein ausgedachtes Wesen. Manchmal hätte ich den Papst gern bei uns aufs Sofa gesetzt, wenn der Kleine schrie, die eifersüchtige Schwester mit der Schere an seinem Kopf hantierte, mein Mann hartnäckig eine Messpartitur auf dem Klavier übte und ich einen Artikel über Entweltlichung fertig schreiben wollte. Vor allem hätte ich ihn gern an den Küchentischen all der frommen und unglücklich verheirateten Frauen meiner Familie platziert und ihn gefragt, ob er ernsthaft glaubt, dass seine fein ziselierte Dogmatik ihnen im Leben weiterhilft. Vermutlich hätten diese Frauen vor lauter Ehrfurcht kein Wort herausgebracht.

Eine »kalte Schreibtischtheologie« kritisiert Franziskus in »Amoris laetitia«, ohne Theologennamen zu nennen. Meint er damit auch Joseph Ratzinger? Benedikts Pontifikat war jedenfalls zu schwül und zu kühl für Laue wie mich.

Die deutsche Normal- und Mittelkirche habe ich in Christ&Welt oft kritisiert. Ihre Mutlosigkeit, ihren Opportunismus. Aber gegen die neue, altbekannte Kritik des Emeritus nehme ich sie in Schutz. Deutschlands organisierte Katholiken – Laien und Amtsträger – waren keineswegs so aufsässig, wie Benedikt sie schildert. Sie waren viel zu brav: eingeschüchtert von einem System, auch seinem System, aus Kontrolle und Denunziation, das in besonders romtreuen Bistümern bis in die kleinste Gemeinde funktionierte. Über die klassischen Streitthemen wurde zwar außerhalb der Kirche – erst recht im Missbrauchsskandaljahr 2010 – ausführlich berichtet. Innerkirchlich war eine freie Debatte unmöglich. Die Sexualmoral, das Männerbündische, das verquere Frauenbild: Wer da Reformbedarf anmeldete, konnte in der Ratzinger-Kirche nichts werden. Wer hingegen auch noch die entleerteste Lehre vor sich hertrug, stieg in der Hierarchie auf. Karrierebeschleunigend wirkte, wenn diese Unterwürfigkeit sich als Widerstand wider die »Diktatur des Relativismus« tarnte. Er, der nun die Kirchenbürokratie kritisiert, war selbst ein Oberbürokrat, ein Glaubensgendarm, ein Vermessungsbeamter lehramtlicher Treue. Der Arbeiter im Weinberg des Herrn, der die Gewerkschaftsmentalität der Kirche in Deutschland kritisiert, schuftete im Vatikan für die Lobby des Machterhalts. Der Großtheologe lässt die letzten Gespräche mit einer kleinlichen Abrechnung enden. Das passt.

Deutsche Bischöfe wähnten sich vom deutschen Papst scharf beobachtet, sie mieden ein offenes, öffentliches Wort. In jedem Interview, auf jedem Podium war die Angst vor dem Übervater spürbar. Was ein Bischof tatsächlich zu fürchten hatte? Ich weiß es nicht. Die Antwort muss irgendetwas Freudsches sein. Viele im Episkopat atmeten jedenfalls auf, als Benedikt XVI. im Februar 2013 zurücktrat. Ganz überwunden ist dieser Heilige-Vater-Komplex bis heute nicht.

Kirchenmänner, Theologen und Laien haben vor Joseph Ratzinger und seiner Entourage gezittert. Lese ich jetzt mit ein wenig Abstand Texte des früheren Papstes, fällt – vielleicht ein mildernder Umstand – auf, dass viele mit zitternder Hand geschrieben sind. Wer Angst verbreitet, hat selbst Angst. Schon das Vorwort zur »Einführung ins Christentum« zeugt von einer verfinsterten Weltsicht. Die Gegenwart ist nur ein Punkt auf einer Verfallskurve, das Heil liegt in der Vergangenheit. Trotz scharfem Verstand hat Joseph Ratzinger die Welt nicht mehr verstanden. Versonnen erzählt er Peter Seewald von seiner Kindheit. Alles danach muss wie eine Vertreibung aus dem Paradies gewesen sein. Mein Lebensgefühl – eine auch christlich fundierte Grunddankbarkeit dafür, in einem freien Land mit einer pluralen Gesellschaft zu leben – trifft dieser kulturpessimistische Jammerton B nicht.

Als 2013 Franziskus die Loggia betrat, fiel mir ein Lied der großen argentinischen Sängerin Mercedes Sosa ein: »Sólo le pido a Dios«, auch das stand einmal in einem Leitartikel in Christ&Welt. In dem Lied heißt es: »Gott bitte ich einzig darum, dass der Schmerz mich nicht gleichgültig lasse, dass der dürre Tod mich nicht allein und leer antreffe, ohne dass ich das Notwendigste getan habe.« Zu Joseph Ratzinger ist mir nie ein Lied in den Sinn gekommen. Der Schmerz, aber auch das Glück von lauen Katholiken waren ihm gleichgültig.

Seit Januar 2016 ist Christiane Florin Redakteurin beim Deutschlandfunk in der Sendung »Tag für Tag«.