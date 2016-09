Aus: Ausgabe 39/2016

Foto: epd/imago

Als Joseph Ratzinger zum Papst gewählt wurde, saß ich in einer mexikanischen Studentenkneipe in Köln und versuchte, den Kellner dazu zu bewegen, die Live-Übertragung vom Petersplatz einzuschalten. Erfolglos. Es läuteten die Glocken in der ganzen Stadt und kündeten von großen, weltumstürzenden Ereignissen, und im »Taco Loco« lief Snooker auf Eurosport. Eine Freundin, die in der Nähe wohnte, wurde abkommandiert, nach Hause zu eilen und den Fernseher anzumachen. Nach wenigen Minuten schrieb sie nur ein Wort: »Ratzinger!« Ich freute mich. Mehr noch: Ich war begeistert.

Was ich damals verpasste, habe ich mittlerweile viele Male angesehen. Jene römische Balkonszene, in welcher der Kardinalprotodiakon – was für ein Amt! – mit rollendem spanischem Akzent sein »Annuntio vobis …« anstimmt, den Namen Joseph sagt und das »Ratzinger« im Jubelsturm der Menge fast untergeht. Dann tritt der Erwählte aus dem dunklen Off auf die Loggia von Sankt Peter, winkt irritiert und spricht in ehrerbietigen Worte davon, dass er ein einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn sei, ein ungenügendes Werkzeug, sich allein mit der Tatsache tröstend, dass der Herr auch mit solchen umzugehen wisse. Ratzinger schien wirklich beklommen. Er tat mir leid. Der Wissenschaftler, der Rottweiler, der Kardinalinquisitor, das weiße Fallbeil, der Panzerkardinal, der als hochmütig Verrufene, er wirkte ziemlich demütig.

Joseph Ratzinger war damals ein Mann, vor dem man sich fürchtete. Auch wer mit Kirche nichts am Hut hatte, hielt ihn vor der Wahl im Jahr 2005 für eine Katastrophe, für eine Art personifizierte Zeitmaschine, die uns alle im Pontifikatsfall mindestens in die Gegenreformation zurückschleudern würde. Der Kardinal war seinerzeit in der öffentlichen Meinung ähnlich diskreditiert wie etwa Donald Rumsfeld. Ihn zu verehren hingegen war eine unmögliche, nicht gesellschaftsfähige Haltung und ist es im Prinzip bis heute geblieben.

Ich habe mich stets gefragt, wie man von Kardinal Ratzinger nicht fasziniert sein konnte. Heute, da er mit seinem selbst auferlegten Schweigegelübde im vatikanischen Garten vor sich hin spaziert, vermisse ich ihn. Ein bisschen tat ich das schon, während er noch Papst war, als die Hinfälligkeit ihm das Schneidige zu nehmen begann.

Was vermisse ich? Seine Zumutungen. Seinen Sinn fürs Historische. Seine argumentative Schärfe, mit der er aber lächelnd zu Felde zog. In Abwandlung des Satzes »Rom hat gesprochen, die Sache ist entschieden«, hätte es jahrzehntelang ja eigentlich heißen müssen: Ratzinger hat gesprochen. Hat er dabei eine einzige gesellschaftliche Gruppe nicht vergrault?

Mit seinen Positionen befremdete und provozierte der Kardinal und Papst uns moderne Wesen. Niemals setzte er das Individuum und seine Begehrlichkeiten absolut. Wir würden es Selbstbestimmung oder Freiheit nennen, er nannte es Relativismus. In Bezug auf die göttliche Ordnung aller Dinge war Ratzinger nicht kompromissbereit. Und niemand schien die göttliche Ordnung besser zu kennen als er.

In der Liga der inspirierenden und angenehmen Autoritäten, denen zu folgen leicht ist, spielt Ratzinger nicht. Er ist eine unbequeme Instanz, deren Argumenten man widersprechen möchte, deren Prämissen man oft nicht mal teilt. Er ist so bestechend, weil er es schafft, normal modernen Menschen Standpunkte anzutragen, für die sie vorher gar nichts übrighatten.

Meine Faszination für den damaligen Kardinal begann mit einem Buch. Es fiel mir im Vorbeigehen an einer römischen Buchhandlung ins Auge. Kurze Zeit später begegnete mir irgendwo im Vatikan auf der Straße der Mann vom Buchcover, in Soutane und mit rotem Käppchen. Glaubte ich jedenfalls. Ratzinger also. Und so kaufte ich das gerade erschienene »Gott und die Welt« aus einer Laune heraus. Vom Autor kannte ich damals nicht viel mehr als seinen Namen.

Bis dato hatte ich gläubige Christen – oder präziser: Katholiken, denn von Protestanten wusste ich noch weniger – für seltsam naive, über Naturwissenschaften krass unterinformierte Menschen gehalten, die sich zu unmöglichen Zeiten trafen, um langweiligen Tätigkeiten, etwa Beten und Zuhören, nachzugehen. Angeführt wurden sie von ihren schwarz gewandeten Offizieren in Italien, die auf ungute Art und Weise nicht von dieser Welt zu sein schienen. Nach der Lektüre lagen meine Ansichten in Schutt und Asche.

Meinen Naivitätsverdacht zerstörte Ratzinger nachhaltig. In »Gott und die Welt« beantwortete er elegant Fragen des Journalisten Peter Seewald zu eigentlich allen Themen des Glaubens, der Kirche, dem Ursprung der Welt, dem Ende der Welt, auch zu Zwischenmenschlichem, vor dem er sich wirklich nicht drückte.

Wenn der kluge Professor, der alle Philosophen des Abendlandes auswendig kannte, es nicht für ein intellektuelles Opfer hielt, an Marienerscheinungen und die Auferstehung zu glauben, das Ganze vielmehr mit den Instrumenten der Vernunft verteidigte – wer war denn ich, dass ich mir herausnahm, meinen schlecht begründeten Atheismus zu pflegen?

Zum Glück war Ratzinger als Chef der Glaubenskongregation niemals wirklich still, sodass ich nach meinem ersten Buch etliche weitere vertilgen und der (böswilligen!) Berichterstattung über ihn intensiv folgen konnte. So habe ich mein Interesse für Religion letztlich dem weißhaarigen Kardinal zu verdanken.

Mit dem Autor Peter Seewald scheint Gravierendes passiert zu sein. Von ihm erzählt man sich, er habe mittlerweile in der Wohnung Weihwasserbecken und auf dem Anrufbeantworter seiner Kinder ertöne die Stimme Benedikts zum Gruße.

Was ja nur zeigt, dass Joseph Ratzinger andere mit Haut und Haaren für das Christentum begeistern kann. Ich fürchte nur, es handelt sich um eine Art Vernunftbegeisterung, die sich bei Weltjugendtagen und öffentlichen Megamessen nicht gut überträgt.

Rund ein Jahrzehnt nach den ersten Lektüre-Erlebnissen konnte ich meinen Helden, mittlerweile Papst, bei einer Messe in Sankt Paul vor den Mauern in Rom begutachten. An jenem klammen Februarmorgen schob man Benedikt auf einer Mischung aus Thron und Rollstuhl, welche doch eine wunderbare Symbolisierung des Papstamtes darstellt, in die Kirche. Er segnete, während er den Mittelgang entlangrollte, kurz in der Gegend herum und nahm dann nahe dem Altar eine Position ein, die er die folgenden zwei Stunden nicht mehr verließ: Den Kopf hatte er die meiste Zeit auf der Hand mit dem überdimensionierten Fischerring abgelegt. Das liturgische Geschehen zog an seinem glasigen Blick komplett vorbei. Ich sorgte mich. Wahrscheinlich war er sehr müde und dachte über scheußliche Dinge nach, wie die Vatikanbank, die Schwulenlobby oder die sprichwörtliche Kurienreform. Er wirkte wie ein Philosophenkönig, dem man die Realität angetan hat.

Mit seinem früheren Selbst verband ihn anscheinend nur noch die Frisur, der er so treu war wie sonst nur Helmut Schmidt seiner. Ich musste an den Tag nach seiner Wahl zum Papst denken. Damals sprach er vor deutschen Pilgern über seine Gedanken im Konklave, als ihm klar wurde, dass der Kelch nicht an ihm vorübergehen würde, »als das Fallbeil auf mich herabfiel und mir ganz schwindelig zumute wurde«. »Tu mir das nicht an«, hat er gebetet. Was für eine entsetzliche Angelegenheit: Man bittet als stets gehorsamer Diener darum, von der einen Sache verschont zu werden, die man wirklich nicht tragen kann – und dann muss man sich einen neuen Namen suchen.

Dass sich sein Pontifikat dem Ende neigte, sah man in der winterlichen Messe. Es kam aber anders als gedacht. Ich rechne es Papst Benedikt als bis dato letzten Triumph an, dass er im Februar 2013 den Herren Kardinälen als Gelehrter, auf Latein, und so nebenbei seinen Rücktritt verkündet und damit die Welt überrumpelt hat. Als Konservativer zu überraschen ist nicht einfach.

Das konnte er aber zu meinem Vergnügen immer gut. Da gab es zum Beispiel die Sache mit den Hüten. Mit einem scharlachroten Saturno scheuchte Benedikt einmal die deutsche Presse auf die Barrikaden, um Jahre später mit dem Camauro, einer hermelinbesetzten Samtkappe, erneut großes Wehklagen auszulösen. Wer diese Kopfbedeckungen trage, der greife doch im Prinzip nach der Tiara, der Sänfte, der Vergangenheit, hieß es. Solche billigen Anti-Ratzinger-Reflexe habe ich nie verstanden, im Gegenteil hat es mich stets beeindruckt, wie souverän Benedikt mit der Tradition umgegangen ist, auch wenn sie sich in Form einer Kopfbedeckung manifestierte. Auch wenn sie hermelinbesetzt war. Benedikt selbst erklärte: »Mich hat einfach gefroren, und ich bin am Kopf empfindlich. Und ich habe gesagt, wenn wir da schon den Camauro haben, dann setzen wir ihn auch auf.«

Der vielleicht klassischste Ratzinger-Move, ein Stunt, den kein anderer hätte bringen können, das war seine Rede im Deutschen Bundestag 2011. Die war Ratzinger in Essenz. Was hätte er nicht alles erzählen, entschuldigen oder kritisieren können – das Land hörte zu. Und er wählt im Hohen Haus, in dem sonst Recht gesetzt wird, eine Vorlesung über die Letztbegründung des positiven Rechts. Rollt einen uralten philosophischen Streit zur Frage wieder auf, ob wir Gott als übergeordnete Rechtsquelle brauchen oder nicht. Und bekommt damit Primetime.

Wenn ich mir über die Jahre einen Satz Ratzingers gemerkt habe, dann diesen: Vernunft ohne Gott ist blind. Ob ich da zustimme, weiß ich oft nicht. Aber zweifelnd bin ich wenigstens in guter Gesellschaft mit Jürgen Habermas. Mit ihm hat sich Ratzinger zu diesem Thema duelliert, es ist sogar ein Buch daraus entstanden.

Das bewundere ich an ihm ungemein, dieses unfassbare Repertoire: Joseph Ratzinger konnte sich auf Augenhöhe mit dem berühmtesten deutschen Philosophen der Gegenwart streiten. Er konnte aber auch eine theologische Meditation über die Garten-Eden-Ähnlichkeit des Fußballplatzes zur WM schreiben. Wenn er eine Frage hatte, dachte er nach und beantwortete sie sich dann.

Das alles macht er nun nicht mehr, jedenfalls nicht öffentlich. Jetzt ist er ein Paradoxon, ein untoter Papst, trägt es aber mit Fassung. Das Schweigen bricht er zum ersten Mal in großem Stil mit seinem neuen Interviewbuch. »Letzte Gespräche« heißt es. Ich wünsche ihm, dass er damit viele neue Leser für das Christentum begeistern kann. Ich werde es auch lesen, aber erst, wenn ich über den Schock des Titels hinweg bin. Christina Rietz