Aus: Ausgabe 39/2016

Foto: Liron SHIMONI/GAMMA/laif

Die ganze Nacht waren sie durch Tel Aviver Bars gezogen, nun saßen sie im Taxi, Guy Yehoshua und ein Freund. Die Fahrt war lang, Yehoshua beschwipst, und so beschloss er, sich einen Spaß zu gönnen. »Ich habe vorhin mit einer Frau gesprochen«, behauptete er, »die sagte, sie sei Samaritanerin. Was heißt das überhaupt?« Der Mann am Steuer drehte sich um. »Ich weiß es«, sagte er mit der unerschütterlichen Selbstgewissheit israelischer Taxifahrer. »Die leben in Hebron, 10 000 Leute, so eine Art Muslime.« Yehoshua konnte sich das Lachen kaum verkneifen: Er ist ja selbst Samaritaner, hatte bloß testen wollen, was andere über ihn wissen. Wie sich herausstellte: nicht viel.

Yehoshua, 36 Jahre alt, erzählt diese Anekdote Jahre später im Wohnzimmer seines Elternhauses in Cholon südlich von Tel Aviv. Er trägt Jeans, T-Shirt und das schwarze Haar kurz geschoren; man kann es dem Taxifahrer kaum verdenken, dass er ihn für einen der Tausende jüdisch-säkularen Israelis hielt, die jede Nacht die Tel Aviver Kneipen bevölkern. Doch Yehoshua gehört der Gemeinschaft der Samaritaner an, mit knapp 800 Mitgliedern eine der kleinsten Religionsgruppen der Welt. Dass sie überhaupt noch existiert, verdankt sie der Disziplin ihrer Anhänger, die sich trotz ihres modernen Lebensstils gegen die Verlockungen einer säkularen, atomisierten Gesellschaft entscheiden, gegen das Versprechen von Selbstverwirklichung und manchmal gegen die Liebe. Die Samaritaner sind, aus westlich-liberaler Perspektive, ein Anachronismus. Und eben deshalb erfolgreich.

Ihren Ursprung führen die Samaritaner auf das biblische Nordreich Israel zurück, dessen Hauptstadt Samaria sie ihren Namen verdanken. Im 6. Jahrhundert wurden die Bewohner des Südreichs Judäa ins babylonische Exil getrieben, wo sie wichtige Elemente des heutigen Judentums entwickelten. Ihre nördlichen Nachbarn verpassten diesen Prozess, woraus die heutigen Samaritaner den Anspruch ableiten, ihr Glaube stehe der ursprünglichen israelitischen Religion näher. Als heilige Schrift erkennen sie einzig die fünf Bücher Mose an. Sie glauben, dass Gott den Berg Garisim im Westjordanland zum Standort des Tempels auserkoren hat, und pflegen eigene Bräuche für Feiertage wie Pessach, Sukkot und Schawuot. Als religiöse Autoritäten dienen mehrere Priester, angeführt vom Hohepriester, stets der älteste Mann aus der Priesterfamilie Cohen. Heute lebt die eine Hälfte der Gemeinde in Cholon, die andere im Dorf Kiryat Lusa auf dem Berg Garisim nahe der palästinensischen Stadt Nablus.

Wer im Internet nach den Samaritanern sucht, stößt schnell auf ein Informationsportal, das Guy Yehoshua gegründet hat. Die Idee dazu kam ihm nach seinem Scherz mit dem Taxifahrer, als er begriff, »wie wenig die Leute von uns wissen«. Seitdem hat Yehoshua, ein dünner Mann mit Brille und leiser Stimme, es zu seiner Mission gemacht, Fremde über seine Gemeinde aufzuklären. Hauptberuflich arbeitet er in der technischen Abteilung einer Bank, doch oft nimmt er sich frei, um Touristen über den Berg Garisim zu führen, Vorträge zu halten und Interviews zu geben. Besucher empfängt er gern im Haus seiner Eltern in Cholon, das mehr Platz bietet als seine eigene Wohnung. Die Straße davor döst im Dämmerlicht, kaum Autos fahren, Straßenkatzen strecken sich auf dem Bürgersteig aus. Wer es nicht wüsste, könnte kaum ahnen, dass dies eine besondere Straße ist: Jedes der flachen Sandsteinhäuser zu ihrer Rechten und Linken gehört einer Samaritanerfamilie.

Das Samaritanerviertel in Cholon geht auf die Initiative eines israelischen Präsidenten zurück. Anfang des 20. Jahrhunderts verließen viele Samaritaner den Berg Garisim und zogen auf der Suche nach Arbeit in verschiedene jüdische Städte. 1954 setzte sich Israels damaliger Präsident Jitzhak Ben Zwi, der Sympathien für die Gemeinde hegte und ihre räumliche Zerstreuung mit Sorge sah, für den Aufbau eines eigenen Samaritanerviertels ein. Seither durchzieht ein kultureller, sprachlicher und sozioökonomischer Riss die Gemeinschaft: Die einen wohnen im Hightech-Land Israel, sprechen Hebräisch und dienen in der israelischen Armee; die anderen leben in einem abgeschiedenen Dorf in den palästinensischen Gebieten, schicken ihre Kinder auf Schulen in Nablus, nutzen als Alltagssprache Arabisch und sprechen Hebräisch mit arabischem Einschlag. Während es in Cholon Einkaufszentren gibt, Pedikürestudios und Ableger der üblichen Coffeeshop-Ketten, hat Kiryat Lusa bloß einen kleinen, unaufgeräumten Lebensmittelladen und ein Spirituosengeschäft namens »Der gute Samariter«, in dem sich Muslime aus dem benachbarten Nablus angeblich gern heimlich fürs Wochenende eindecken.

Die Samaritaner überbrücken die Kluft mit häufigen Besuchen. Eine Stunde dauert die Autofahrt von einem Ort zum anderen. Am israelischen Checkpoint werden sie durchgewinkt: Als einzige Bevölkerungsgruppe haben sie sowohl die palästinensische als auch die israelische Staatsbürgerschaft. Feiertage und Familienfeste bieten zahlreiche Anlässe für gegenseitige Besuche. So fuhren etwa Ende August mehrere Dutzend Samaritaner aus Cholon auf den Berg Garisim, um dort eine »Chatimat Thora« (das Abschließen der Thora) zu feiern. Die Chatimat Thora erinnert lose an die jüdische Bar Mitzwa; doch anstatt wie junge Juden aus der Thora vorzulesen, müssen Samaritanerkinder eine ganze Passage auswendig lernen.

Der Junge, für den es an diesem Abend so weit ist, heißt Tofik Cohen und ist sechs Jahre alt. Hunderte Männer, Frauen und Kinder versammeln sich auf dem Festplatz im Zentrum des Dorfes. Der Eingang ist mit Blumen und Luftballons geschmückt, die Frauen tragen Abendkleider und dramatische Absätze. Auf einer Bühne steht der kleine Tofik im Anzug, flankiert von seiner Mutter und einem Priester in schwarzer Robe. Erst spricht der Priester ein paar Segen, dann ist der Junge an der Reihe. Mit heller, kräftiger Stimme rezitiert er zwölf Verse aus dem 5. Buch Mose auf Althebräisch. Die Samaritaner sprechen das Althebräische anders aus als Juden, ihre Kinder lernen es im Privatunterricht wie eine Fremdsprache. Gut zehn Minuten trägt der Junge vor, ohne Stocken, ohne Zittern in der Stimme. Manche Männer und Frauen im Publikum sprechen lautlos mit, sie alle haben ja einst die gleiche Zeremonie durchgemacht. Auswendiglernen, in Deutschland als veraltet betrachtet, ist hier Bestandteil einer jeden Kindheit.

So aufgeschlossen sich die Samaritaner nach außen hin geben – zur Chatimat Thora etwa waren mehrere muslimische Gäste geladen –, so unerbittlich können sie gegenüber den Ihren sein. Etwa an Jom Kippur, Tag der Versöhnung und Fasttag: Während bei den Juden kleine Kinder nicht oder nur eingeschränkt fasten, dürfen bei den Samaritanern selbst Säuglinge 24 Stunden lang nicht trinken. »Natürlich weinen die Kinder«, sagt Guy Yehoshua lakonisch, »aber wenn sie weinen, haben sie noch Kraft.« Diese Kompromisslosigkeit soll die Gemeinde zusammenhalten.

Die Gefahr der Assimilation ist schließlich groß. Yehoshua etwa hat jüdische Kollegen und Freunde, abends geht er mit ihnen gern Bier trinken, unter der Woche lebt und kleidet er sich wie sie. Doch wenn am Freitagabend der Schabbat beginnt, streift er wie alle Männer der Gemeinde ein weißes zeremonielles Gewand über und geht zu Fuß zur Synagoge. Bis zum Sonnenuntergang am Folgetag wird er nicht Auto fahren und nicht fernsehen, weder Heizung noch Kühlschrank benutzen. Das Verbot des Feuermachens legen die Samaritaner noch strenger aus als viele orthodoxe Juden. Und schon um drei Uhr beginnt das dreistündige Morgengebet in der Synagoge. »Manchmal habe ich keine Lust aufzustehen«, gibt Yehoshua zu. »Aber wenn jeder plötzlich sagt, ich habe keine Lust, dann war’s das mit der Tradition.«

Besonders schmerzlich tritt der uralte, ewig aktuelle Konflikt zwischen Individuum und Kollektiv zutage, wenn es um die Liebe geht.

Nach Jahrhunderten wechselnder Herrscher, Verfolgungen, Assimilation und Übertritten war die Gemeinde Anfang des 20. Jahrhunderts auf 146 Mitglieder geschrumpft. Um sie vor dem Aussterben zu retten, erzählt Yehoshua, traf der damalige Hohepriester eine pragmatische Entscheidung: Er rief alle Jugendlichen zusammen, teilte sie in Paare auf und verheiratete sie noch am selben Tag. Eine von ihnen war Yehoshuas Großmutter, damals 15 Jahre alt. Die unsentimentale Maßnahme erfüllte ihren Zweck: Die Gemeinde erholte sich, allein aus der Zweckehe von Yehoshuas Großmutter gingen acht Kinder hervor.

Heute dürfen Samaritaner auch Andersgläubige heiraten – sofern diese ihre Traditionen übernehmen. Das stellt manche jungen Menschen vor ein Dilemma. Guy Yehoshua etwa verliebte sich in eine säkulare Jüdin. Aus Furcht, sie zu verschrecken, verschwieg er zunächst seinen Hintergrund. »Alle Männer lügen doch beim ersten Date«, sagt er heute. Als er schließlich seinen Glauben offenbarte, war die junge Frau erst skeptisch. Doch sie erklärte sich bereit, einige Feiertage mit ihm zu verbringen – und fand wider Erwarten Gefallen daran. Heute lebt sie an der Seite Yeho-shuas als Samaritanerin. Anders als im Judentum muss man keinen langwierigen Konversionsprozess durchlaufen, um der Gemeinde beizutreten, es genügt, ihre Traditionen anzunehmen.

Yehoshua hatte Glück, dass seine Frau dazu bereit war. Mehrere seiner Bekannten dagegen hätten sich von ihren jüdischen Freundinnen trennen müssen, erzählt er. Noch komplizierter ist die Lage für ihre Glaubensbrüder im Westjordanland: Dort herrschte jahrelang Männerüberschuss, und weder das konservativ-muslimische Nablus noch die nahen religiös geprägten jüdischen Siedlungen boten sich als romantische Jagdgründe an. Die Samaritaner fanden eine zeitgemäße Lösung: Onlinedating. Per Internet haben sie inzwischen zehn Ukrainerinnen auf den Berg locken können, wodurch sich der gelegentliche Blondschopf in den Scharen schwarz gelockter Kinder dort erklärt. »In ihrer Heimat waren diese Frauen arm. Bei uns sind sie die Königinnen im Haus. Das ist für beide Seiten eine ziemlich gute Lösung«, kommentiert Yehoshua in seinem unerschütterlichen Pragmatismus.

Heiratspolitik ist nicht die einzige Herausforderung für die Minderheit. Während der Ersten Intifada, dem palästinensischen Volksaufstand, verdächtigten manche Palästinenser die Samaritaner der Kollaboration mit Israel, einige Radikale verübten Anschläge auf sie. Israelische Soldaten dagegen hielten die Samaritaner oft für Palästinenser und kontrollierten sie entsprechend streng. Inzwischen hat sich die Lage entspannt, die Gemeinde unterhält gute Beziehungen zu Autoritäten beider Seiten und positioniert sich politisch strikt neutral.

Heute besteht ihre größte Herausforderung darin, geografisch gespalten, in Nachbarschaft mit zwei selbstbewussten Weltreligionen und konfrontiert mit den Verlockungen des westlichen Individualismus, ihre Tradition zu bewahren. »Kennst du einen Baum, der keine Zweige verliert?«, entgegnet Guy Yehoshua nur, wenn man ihn nach Aussteigern fragt. Natürlich kommt es vor, dass junge Leute der Gemeinschaft den Rücken kehren. Der prominenteste Fall ist Sofi Tsedaka, eine Sängerin aus Cholon, die zum Judentum konvertierte, um einen Juden zu heiraten.

Doch angesichts ihrer kleinen Zahl und ihres hohen Assimilationsgrads scheint es erstaunlich, dass die meisten jungen Leute bleiben. »Sechs bis sieben« hätten die Gemeinde in den vergangenen 20 Jahren verlassen, schätzt Yehoshua; andere Quellen nennen eine »Aussteigerrate« von zwei Prozent. Eine Lücke, die die Gemeinde leicht füllen kann, mit Neuankömmlingen aus der Ukraine und Überzeugten wie Yehoshuas Frau Olah, die nun zum zweiten Mal schwanger ist. Ob Junge oder Mädchen ist noch nicht klar, fest steht nur: Im nächsten Herbst, an Jom Kippur, wird das Kind zum ersten Mal fasten. Mit fünf Jahren wird es beginnen, Althebräisch zu lernen. Und es wird, wenn es nach seinem Vater geht, die Tradition der Samaritaner in die nächste Generation tragen.