Geld ist kein Übel

Natürlich gibt es vieles an der Kirche in Deutschland, was Anlass zur Sorge gibt, und Zustände, die man kritisieren muss. Papst Benedikt wiederholt nun, was er schon bei seiner Rede in Freiburg gesagt hat. Ich finde, es gäbe auch eine andere Sicht: Viele Ehrenamtliche engagieren sich zum Beispiel neben Beruf und Familie in Verbänden und Gemeinden, ohne einen Pfennig dafür zu bekommen. Zugleich haben wir Hauptamtliche, die – obwohl sie damit Geld verdienen – nicht nur irgendeinen Job machen, sondern mit ganzer Kraft an der Zukunft der Kirche arbeiten. Anders gesagt: Eine gute Verwaltung und viel Geld sind nicht von vornherein von Übel. Es kommt darauf an, was man damit macht. Caritas, Misereor, manches Ordinariat mögen mächtige Bürokratien sein, doch wenn Kirche sich damit für die Menschen an den Rändern der Gesellschaft einsetzt, bin ich froh, wenn das effizient läuft. An einer mangelnden Dynamik im Glauben haben wir alle unseren Anteil. Aber führt es nicht auch dazu, wenn lebendige Pfarreien in XXL-Gemeinden aufgehen sollen oder wenn Menschen zum Dienst in der Kirche berufen sind, aber als Frauen oder als Männer, die heiraten wollen, zurückgewiesen werden?

Claudia Lücking-Michel ist Bundestagsabgeordnete (CDU) und Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.

Falsch und ärgerlich

Benedikt XVI. sagt in dem Interviewband »Letzte Gespräche« manches Richtige. Die Kirche leidet sehr wohl an »ungeistlicher Bürokratie«, auch das Wort von der »Gewerkschaftsmentalität« ist mitunter so ganz falsch nicht. Doch die Botschaft kommt nicht an, kann nicht ankommen. Der emeritierte Papst spricht mit der ganzen Geschichte seiner eigenen Biografie, mit dem kirchenpolitischen Ballast, den er mitträgt. Er hat eine Vergangenheit als Erzbischof, als Präfekt der Glaubenskongregation – und als Oberhaupt der Kirche, da können nun solche Äußerungen nur Kopfschütteln provozieren. Deswegen ist dieses Buch so falsch und ärgerlich, weil es nur die üblichen Reflexe hervorruft. Ratzinger/Benedikt XVI. hat weitaus mehr zu bieten als nur dieses absurde Rollen-Missverständnis. Die »Einführung ins Christentum« ist noch immer aktuell, aktueller als manche neuere.

Volker Resing ist Chefredakteur der Zeitschrift »Herder Korrespondenz«.

Nichts als Schelte

Nichts Neues unter der Sonne, so dachte ich bei der Lektüre von »Letzte Gespräche«. Nicht »akademisches Zeug, mit dem man letztlich nichts anfangen« könne, sondern eine »Synthese von Gelehrtheit, wirklicher Professionalität und spiritueller Tiefe« interessiert Joseph Ratzinger. Und so verwundert es auch nicht, dass er die deutsche Universitätstheologie in einer tiefen Krise sieht. Dass diese nicht mehr die Strahlkraft entwickelt, wie dies noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war, wird man nicht bestreiten können. Über die Gründe hierfür lässt sich aber streiten. Immer wieder polemisiert Ratzinger gegen eine selbst gebastelte Theologie, besteht er auf dem Glauben der Kirche. Als ob dies so einfach wäre. Die Selbstgewissheit, mit der er davon ausgeht, dass sein Glaube objektiv der Gott angemessene Glaube ist, irritiert sehr. Da taucht kein Zweifel auf. Eine historisch rekonstruierende, die Begrenzung der menschlichen Vernunftmöglichkeiten achtende Theologie stört da. Moderneschelte hat sich schon immer mit einem Antiintellektualismus verbunden.

Magnus Striet ist Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Freiburg im Breisgau.

Bitterer Nachgeschmack

Hatte Benedikt XVI. nicht versprochen, sich ins Gebet zurückzuziehen? Ist sein Interviewbuch mit Peter Seewald nicht ein Bruch dieser Zusage und ein weiterer, gefährlicher Schritt in eine kirchenrechtlich problematische »Zwei-Päpste-Konstruktion«?

Trotz dieser Bedenken habe ich Verständnis für diese Grenzübertretung: Warum soll nicht der Papa emeritus die Gelegenheit nutzen, seinen Rücktritt in Ruhe zu erklären und noch einmal seine Amtszeit Revue passieren zu lassen? Eine Einmischung in das laufende Pontifikat kann ich darin nicht erkennen.

Problematisch finde ich allerdings die Worte zum Zustand der Kirche in Deutschland: Zwar ist seine Kritik an der Funktionärsmentalität nicht neu, und in der Sache ist sie bedenkenswert. Und dass sich ein Ex-Papst Sorgen um die Kirche in seinem Vaterland macht, ist legitim. Aber dass er als Ruheständler handelnde Personen in seiner Heimatkirche öffentlich tadelt, hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack. Er verstößt gegen den Grundsatz »Alles zu seiner Zeit!«, und das finde ich schade.

Ludwig Ring-Eifel ist Chefredakteur der Katholischen Nachrichten-Agentur.

Durchaus zu Recht

Die Klage Benedikts über Theoretisierung und Politisierung scheint stark vom Rückblick auf die Siebzigerjahre geprägt. Mit ausdrücklicher Zustimmung von Papst Franziskus ist das Interview mit den bekannten Thesen veröffentlicht worden. Die Rückerinnerung ist wie immer spannend zu lesen. Durchaus zu Recht kritisiert Benedikt die aufgeblähten Verwaltungen der Generalvikariate, bei denen man sich fragen muss, ob die Subsidiarität mit dem Vorrang der kleinen Gemeinschaft dabei nicht zu kurz kommt. Übrigens auch in den Bistümern, in denen Benedikt/Ratzinger Verantwortung hatte. Und: Auch hier gibt es »von Herzen kommenden Einsatz für Gott und die Menschen«! Die Aufgaben für die kirchliche Zukunft schreibt uns unser Papst Franziskus vor, wenn er eine dienende Kirche will, die aufhört mit zermürbenden Selbstbespiegelungen.

Thomas Sternberg ist Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.